Украинский баскетболист Бобров стал самым результативным в игре чемпионата Литвы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В очередном туре чемпионата Литвы по баскетболу состоялся поединок с участием двух игроков национальной сборной Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт литовского чемпионата.
"Приенай" разыгрывающего защитника Дениса Лукашова принимал на своем паркете "Пьен Жвайгждес" тяжелого форварда Вячеслава Боброва. Победа досталась команде Лукашова - 101: 80.
Лукашов провел на паркете 23:47 минут игрового времени, за которые набрал 7 очков (2/2 - двухочковые, 1/3 - трехочковые), сделал 2 подбора, отдал 4 результативные передачи, совершил 1 перехват при 1 потери и 3 персональных замечаниях.
Зато Бобров провел на паркете 38:07 минут игрового времени, за которые набрал 22 очка (8/14 - двухочковые, 1/2 - трехочковые, 3/4 - штрафные), сделал 8 подборов, отдал 4 результативные передачи, совершил 2 перехвата, поставил 1 блок-шот при 3 потерях, став самым на площадке. Показатель эффективности игрока составил "+29".
Добавим также, в турнирной таблице команда Боброва занимает 6 место имея 4 победы и 6 поражений. "Приенай" получил только первый выигрыш при 9 поражениях - последнюю строчку.