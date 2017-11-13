Украинский баскетболист Бобров стал самым результативным в игре чемпионата Литвы

"Приенай" разыгрывающего защитника Дениса Лукашова принимал на своем паркете "Пьен Жвайгждес" тяжелого форварда Вячеслава Боброва. Победа досталась команде Лукашова - 101: 80.

Лукашов провел на паркете 23:47 минут игрового времени, за которые набрал 7 очков (2/2 - двухочковые, 1/3 - трехочковые), сделал 2 подбора, отдал 4 результативные передачи, совершил 1 перехват при 1 потери и 3 персональных замечаниях.

Зато Бобров провел на паркете 38:07 минут игрового времени, за которые набрал 22 очка (8/14 - двухочковые, 1/2 - трехочковые, 3/4 - штрафные), сделал 8 подборов, отдал 4 результативные передачи, совершил 2 перехвата, поставил 1 блок-шот при 3 потерях, став самым на площадке. Показатель эффективности игрока составил "+29".

Добавим также, в турнирной таблице команда Боброва занимает 6 место имея 4 победы и 6 поражений. "Приенай" получил только первый выигрыш при 9 поражениях - последнюю строчку.