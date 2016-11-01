Український арбітр С.Бойко отримав призначення на матч Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Український арбітр Сергій Бойко отримав призначення на матч четвертого туру групового турніру розіграшу Ліги Європи сезону 2016-2017 років, що відбудеться у Греції, передає УНН з посиланням на сайт ФФУ.
Комітет арбітрів УЄФА доручив бригаді арбітрів на чолі з Сергієм Бойком провести зустріч між грецьким “Панатінаїкосом” та бельгійським “Стандардом”. Гра відбудеться 3 листопада о 22:05 за місцевим часом в Афінах.
Допомагатимуть С.Бойку асистенти Олександр Корнійко та Володимир Володін. Додаткові асистенти арбітра — Анатолій Абдула та Анатолій Жабченко Четвертий арбітр — Ігор Альохін. Спостерігач арбітражу — Кай Натрі (Фінляндія).
Варто зазначити, що того ж дня свої чергові матчі у груповій стадії змагань проведуть донецький “Шахтар” та луганська “Зоря”. Суперником команди Паулу Фонсеки буде бельгійський “Гент”. Поєдинок відбудеться на однойменному стадіоні у Генті, початок гри − о 22:05. “Зоря” ж вдома зіграє із нідерландським “Фейєнордом”. Початок зустрічі — о 20:00.
Як повідомляв УНН, матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи між "Гентом" та "Шахтарем" розсудить бригада арбітрів із Білорусі на чолі з Алєксєєм Кульбабковим.