Украинский арбитр С. Бойко получил назначение на матч Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Украинский арбитр Сергей Бойко получил назначение на матч четвертого тура группового турнира розыгрыша Лиги Европы сезона 2016-2017 годов, который состоится в Греции, передает УНН со ссылкой на сайт ФФУ.
Комитет арбитров УЕФА поручил бригаде арбитров во главе с Сергеем Бойко провести встречу между греческим "Панатинаикосом" и бельгийским "Стандардом". Игра состоится 3 ноября в 22:05 по местному времени в Афинах.
Помогать С.Бойко будут ассистенты Александр Корнийко и Владимир Володин. Дополнительные ассистенты арбитра - Анатолий Абдула и Анатолий Жабченко Четвертый арбитр - Игорь Алехин. Наблюдатель арбитража - Кай Натри (Финляндия).
Стоит отметить, что в тот же день свои очередные матчи в групповой стадии соревнований проведут донецкий "Шахтер" и луганская "Заря". Соперником команды Паулу Фонсеки будет бельгийский "Гент". Поединок состоится на одноименном стадионе в Генте, начало игры - в 22:05. "Заря" же дома сыграет с голландским "Фейенордом". Начало встречи - в 20:00.
Как сообщал УНН, матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между "Гент" и "Шахтером" рассудит бригада арбитров из Беларуси во главе с Алексеем Кульбабковым.