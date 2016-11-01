Украинский арбитр С. Бойко получил назначение на матч Лиги Европы

Комитет арбитров УЕФА поручил бригаде арбитров во главе с Сергеем Бойко провести встречу между греческим "Панатинаикосом" и бельгийским "Стандардом". Игра состоится 3 ноября в 22:05 по местному времени в Афинах.

Помогать С.Бойко будут ассистенты Александр Корнийко и Владимир Володин. Дополнительные ассистенты арбитра - Анатолий Абдула и Анатолий Жабченко Четвертый арбитр - Игорь Алехин. Наблюдатель арбитража - Кай Натри (Финляндия).

Стоит отметить, что в тот же день свои очередные матчи в групповой стадии соревнований проведут донецкий "Шахтер" и луганская "Заря". Соперником команды Паулу Фонсеки будет бельгийский "Гент". Поединок состоится на одноименном стадионе в Генте, начало игры - в 22:05. "Заря" же дома сыграет с голландским "Фейенордом". Начало встречи - в 20:00.

Как сообщал УНН, матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между "Гент" и "Шахтером" рассудит бригада арбитров из Беларуси во главе с Алексеем Кульбабковым.