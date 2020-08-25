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Український арбітр отримав призначення на півфінал жіночої Ліги чемпіонів УЄФА

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Стали відомі суддівські призначення на поєдинки півфінального етапу Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Український арбітр отримав призначення на півфінал жіночої Ліги чемпіонів УЄФА

В іспанському Сан-Себастьяні на стадіоні "Аноета" відбудеться перший півфінальний поєдинок жіночої Ліги чемпіонів-2019/2020, в якому зійдуться німецький "Вольфсбург" та іспанська "Барселона".

Українка Катерина Монзуль виконуватиме на грі обов’язки четвертого арбітра в інтернаціональній суддівській бригаді на чолі з угоркою Каталіною Кульчар. Матч стартуватиме о 21:00 за київським часом.

У другій півфінальній парі зійдуться футболістки "ПСЖ" і "Ліону".

Додамо, у матчі попередньої стадії за участі "Ліону" та "Баварії", Монзуль була головним рефері.

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