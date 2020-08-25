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Украинский арбитр получил назначение на полуфинал женской Лиги чемпионов УЕФА

Киев • УНН

 • 11957 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Стали известны судейские назначения на поединки полуфинального этапа Лиги чемпионов УЕФА среди женщин, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Украинский арбитр получил назначение на полуфинал женской Лиги чемпионов УЕФА

В испанском Сан-Себастьяне на стадионе "Аноэта" состоится первый полуфинальный поединок женской Лиги чемпионов-2019/2020, в котором сойдутся немецкий "Вольфсбург" и испанская "Барселона".

Украинка Екатерина Монзуль будет выполнять на игре обязанности четвертого арбитра в интернациональной судейской бригаде во главе с венгеркой Каталиной Кульчар. Матч стартует в 21:00 по киевскому времени.

Во второй полуфинальной паре сойдутся футболистки "ПСЖ" и "Лион".

Добавим, в матче предварительной стадии с участием "Лиона" и "Баварии", Монзуль была главным рефери.

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