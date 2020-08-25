Украинский арбитр получил назначение на полуфинал женской Лиги чемпионов УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Стали известны судейские назначения на поединки полуфинального этапа Лиги чемпионов УЕФА среди женщин, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
В испанском Сан-Себастьяне на стадионе "Аноэта" состоится первый полуфинальный поединок женской Лиги чемпионов-2019/2020, в котором сойдутся немецкий "Вольфсбург" и испанская "Барселона".
Украинка Екатерина Монзуль будет выполнять на игре обязанности четвертого арбитра в интернациональной судейской бригаде во главе с венгеркой Каталиной Кульчар. Матч стартует в 21:00 по киевскому времени.
Во второй полуфинальной паре сойдутся футболистки "ПСЖ" и "Лион".
Добавим, в матче предварительной стадии с участием "Лиона" и "Баварии", Монзуль была главным рефери.