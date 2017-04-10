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Українським боксерам подарували знятий с посольства в США державний прапор

Київ • УНН

 • 10857 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. З посольства України в США зняли та подарували державний прапор боксерам Василю Ломаченку, Олександру Усику та Олександру Гвоздику, які напередодні здобули перемоги на рингу в американському Оксон-Хіллі. Про це йдеться в повідомленні посольства України у США на сторінці у Facebook, передає УНН

"Державний прапор України, який зняли з даху Посольства та подарували Василю Ломаченку, Олександру Усику, Олександру Гвоздику та промоутеру українських чемпіонів, легендарному Бобу Аруму з Top Rank Boxing на знак наших найкращих побажань. У такі надзвичайні моменти, як потрійна українська перемога, з особливою гостротою відчуваєш гордість за Україну!", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко під час телефонного дзвінка особисто привітав від імені українців боксерів Олександра Усика, Олександра Гвоздика та Василя Ломаченка з перемогами у поєдинках, які вони здобули вночі в США.

Як повідомляв УНН, український боксер та чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко захистив свій титул у поєдинку проти американця Джейсона Соси.

Крім того, Олександр Усик захистив титул чемпіона світу з боксу за версією WBO у першій важкій вазі в бою проти американця Майкла Хантера, здобувши перемогу у 12-тираундовому поєдинку за одноголосим рішенням суддів.

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