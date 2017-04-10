Українським боксерам подарували знятий с посольства в США державний прапор
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. З посольства України в США зняли та подарували державний прапор боксерам Василю Ломаченку, Олександру Усику та Олександру Гвоздику, які напередодні здобули перемоги на рингу в американському Оксон-Хіллі. Про це йдеться в повідомленні посольства України у США на сторінці у Facebook, передає УНН.
"Державний прапор України, який зняли з даху Посольства та подарували Василю Ломаченку, Олександру Усику, Олександру Гвоздику та промоутеру українських чемпіонів, легендарному Бобу Аруму з Top Rank Boxing на знак наших найкращих побажань. У такі надзвичайні моменти, як потрійна українська перемога, з особливою гостротою відчуваєш гордість за Україну!", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко під час телефонного дзвінка особисто привітав від імені українців боксерів Олександра Усика, Олександра Гвоздика та Василя Ломаченка з перемогами у поєдинках, які вони здобули вночі в США.
Як повідомляв УНН, український боксер та чемпіон WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко захистив свій титул у поєдинку проти американця Джейсона Соси.
Крім того, Олександр Усик захистив титул чемпіона світу з боксу за версією WBO у першій важкій вазі в бою проти американця Майкла Хантера, здобувши перемогу у 12-тираундовому поєдинку за одноголосим рішенням суддів.