Украинским боксерам подарили снятый с посольства в США государственный флаг

"Государственный флаг Украины, который сняли с крыши посольства и подарили Василию Ломаченко, Александру Усику, Александру Гвоздику и промоутеру украинских чемпионов, легендарному Бобу Арум с Top Rank Boxing в знак наших лучших пожеланий. В такие чрезвычайные моменты, как тройная украинская победа, с особой остротой ощущаешь гордость за Украину!", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного звонка лично поздравил от имени Украинской боксеров Александра Усика, Александра Гвоздика и Василия Ломаченко с победами в поединках, которые они получили ночью в США .

Как сообщал УНН, украинский боксер и чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко защитил свой титул в поединке против американца Джейсона Соси.

Кроме того, Александр Усик защитил титул чемпиона мира по боксу по версии WBO в первом тяжелом весе в бою против американца Майкла Хантера, одержав победу в 12-тираундовому поединке за одноголосым решением судей.