Українським авіакомпаніям продовжать перехідний період щодо використання літаків вітчизняного виробництва до 2025 року

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“Це закон про туризм. Це закон про розвиток між нашими містами. Це про подорож, це про бізнес. Я дуже хочу, щоб у моїй країні на українських літаках в українські аеропорти прилітали громадяни з усього світу та українці. Але на жаль зараз ми не можемо забезпечити це українськими літаками. Є літаки, які вже використовуються, і цим законом ми продовжуємо пільгу на лізинг цих літаків терміном на 4 роки”, — сказав народний депутат від “Слуги народу” Андрій Мотовиловець, представляючи законопроект у Раді.

Деталі

Метою законопроекту, як зазначають автори, є продовження надання українським авіакомпаніям перехідного періоду для переходу на використання літаків вітчизняного виробництва до 1 січня 2025 року.

Так, відповідно до пояснювальної записки, 20 грудня 2016 року Рада прийняла Закон України “Про внесення змін до Митного кодексу України та Закону України „Про розвиток літакобудівної промисловості“ щодо підтримки літакобудівної галузі”.

Вказаним законом, зокрема, було внесено зміни Митного кодексу України, відповідно до яких з 1 січня 2018 року літаки масою порожнього обладнаного апарата понад 10000 кг, але не більше 30000 кг та максимальною пасажиромісткістю від 44 до 110 місць, що ввозяться на митну територію України українськими авіакомпаніями, не могли бути поміщеними у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами.

У зв’язку з цим українські авіакомпанії, на відміну від іноземних, які не підпадають під дію цього обмеження, з 1 січня 2018 року, при ввезенні таких літаків до України за договорами оперативного лізингу, змушені були б сплачувати ставку митного платежу та податок на додану вартість у розмірі 20 % від вартості повітряного судна.

З огляду на неможливість досягнення цілей вищевказаного закону, українським авіакомпаніям було продовжено перехідний період для переходу на використання літаків вітчизняного виробництва до 1 січня 2021 року.

Разом з тим, як зазначають автори законопроекту, з 2017 року ситуація із забезпеченням українських авіакомпаній літаками вітчизняного виробництва не змінилася. У зв’язку з цим виникла необхідність відтермінувати до 1 січня 2025 року набрання чинності змін до положень частини першої статті 105 Митного кодексу України — що і пропонує законопроект № 5301.

Довідково

Президент України Володимир Зеленський запропонував уряду опрацювати питання про створення у 2021 році української авіакомпанії, яка користуватиметься літаками “Антонова”.



Також Зеленський запропонував розробити Державну науково-технічну програму з розвитку авіапромисловості на 2021-2030 роки та підготувати проведення відповідного засідання Ради національної безпеки і оборони України.