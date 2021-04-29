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Украинским авиакомпаниям продолжат переходный период по использованию самолетов отечественного производства до 2025 года

Украинским авиакомпаниям продолжат переходный период по использованию самолетов отечественного производства до 2025 года

Киев  •  УНН

 • 22167 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Верховная Рада на внеочередном заседании в четверг приняла за основу законопроект № 5301 о продлении предоставления украинским авиакомпаниям переходного периода для перехода на использование самолетов отечественного производства. Решение поддержало 240 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Это закон о туризме. Это закон о развитии между нашими городами. Это о путешествии, это о бизнесе. Я хочу, чтобы в моей стране на украинских самолетах в украинские аэропорты прилетали граждане со всего мира и украинцы. Но к сожалению сейчас мы не можем обеспечить это украинскими самолетами. Есть самолеты, которые уже используются, и этим законом мы продолжаем льготу на лизинг этих самолетов сроком на 4 года", - сказал народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловець, представляя законопроект в Раде.

Детали

Целью законопроекта, как отмечают авторы, является продолжение предоставления украинским авиакомпаниям переходного периода для перехода на использование самолетов отечественного производства до 1 января 2025 года.

Так, согласно пояснительной записке, 20 декабря 2016 года Рада приняла Закон Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и Закон Украины "О развитии самолетостроительной промышленности" по поддержке самолетостроительной отрасли".

Указанным законом, в частности, были внесены изменения в Таможенный кодекс Украины, согласно которым с 1 января 2018 года самолеты с массой пустого снаряженного аппарата более 10000 кг, но не более 30000 кг и максимальной пассажировместимостью от 44 до 110 мест, ввозимых на таможенную территорию Украины Украинскийукраинскими авиакомпаниями, не могли быть помещенными под таможенный режим временного ввоза с условным полным освобождением от обложения таможенными платежами.

В связи с этим украинские авиакомпании, в отличие от иностранных, которые не подпадают под действие этого ограничения, с 1 января 2018 года, при ввозе таких самолетов в Украину по договорам оперативного лизинга, вынуждены были бы платить ставку таможенного платежа и налог на добавленную стоимость в размере 20% от стоимости воздушного судна.

Учитывая невозможность достижения целей вышеуказанного закона, украинским авиакомпаниям было продолжено переходный период для перехода на использование самолетов отечественного производства до 1 января 2021 года.

Вместе с тем, как отмечают авторы законопроекта, с 2017 года ситуация с обеспечением украинских авиакомпаний самолетами отечественного производства не изменилась. В связи с этим возникла необходимость отсрочить до 1 января 2025 года вступление в силу изменений в положения части первой статьи 105 Таможенного кодекса Украины - что и предлагает законопроект № 5301.

Справка

Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству проработать вопрос о создании в 2021 году украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами "Антонова".

Также Зеленский предложил разработать Государственную научно-техническую программу по развитию авиапромышленности на 2021-2030 годы и подготовить проведение соответствующего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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