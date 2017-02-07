Українських офіцерів СЦКК на Донбасі обстріляли ворожі снайпери - штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Українських офіцерів СЦКК на Донбасі обстріляли ворожі снайпери у понеділок. Про це УНН повідомили у прес-центрі АТО.
"Вчора, під час проведення фотофіксації обстрілу ворогом мирного населеного пункту Лобачеве, російськ-терористичними військами було здійснено підступний напад на офіцерів української сторони СЦКК. Представники наглядової місії, які документували злочини на українському Донбасі потрапили під снайперський вогонь. На щастя, поранених і загиблих немає. Ушкоджено автомобіль місії", - йдеться у повідомленні.
У штабі АТО зазначили, що всі автомобілі були відповідно марковані великими знаками НМ, а офіцери мали шеврони наглядової місії.
"Наголошуємо, що подібні вчинки є грубим порушенням всіх міжнародних угод і ще раз підкреслює бандитський характер терористичних формувань ОРДО і ОРЛО", - додали у штабі.
Нагадаємо, штаб АТО заявив про чергові спроби бойовиків дискредитувати ЗСУ.