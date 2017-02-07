Украинских офицеров СЦКК на Донбассе обстреляли вражеские снайперы - штаб АТО

"Вчера, во время проведения фотофиксации обстрела противником мирного населенного пункта Лобачево, российско-террористическими войсками было совершено коварное нападение на офицеров украинской стороны СЦКК. Представители наблюдательной миссии, которые документировали преступления на украинском Донбассе попали под снайперский огонь. К счастью, раненых и погибших нет. Поврежден автомобиль миссии", - говорится в сообщении.

В штабе АТО отметили, что все автомобили были соответственно маркированы большими знаками НМ, а офицеры имели шевроны наблюдательной миссии.

"Подчеркиваем, что подобные поступки являются грубым нарушением всех международных соглашений и еще раз подчеркивает бандитский характер террористических формирований ОРДО и ОРЛО", - добавили в штабе.

Напомним, штаб АТО заявил об очередных попытках боевиков дискредитировать ВСУ.