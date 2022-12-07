Українські захисники звільнили майже 1,9 тисяч населених пунктів, ще стільки ж знаходяться в окупації – Зеленський

Цитата

“1888 населених пунктів нам уже вдалося звільнити від окупації. Але ще майже стільки ж українських міст і сіл залишаються в окупації. А це означає, що зараз на полі бою в Україні вирішується доля мільйонів людей. Мільйонів, які можуть бути врятовані”, – заявив Президент.

Деталі

Зеленський зазначив, що в російських фільтраційних таборах тисячі українців вже зникли безвісти, а на російські території були депортовані сотні тисяч українців.

“Україна не збирається залишати жодну свою людину в російській окупації… Ми можемо їх звільнити. Ось у чому наша надія. Ось що означає ваша підтримка. Це не про політику – це про життя”, – заявив Президент.

Доповнення

Окупаційна влада депортувала до рф або на тимчасово-окуповані території понад 12 тисяч українських дітей. Лише 119 з них вдалося повернути.