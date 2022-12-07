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Украинские защитники освободили почти 1,9 тысячи населенных пунктов, еще столько же находятся в оккупации - Зеленский

Киев • УНН

 • 1646776 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Украинские защитники освободили 1888 населенных пунктов, но еще столько же находятся под российской оккупацией. Об этом в обращении к представителям Фонда защиты прав человека им. Роберта Кеннеди, заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

“1888 населенных пунктов нам уже удалось освободить от оккупации. Но еще почти столько украинских городов и сел остаются в оккупации. А это значит, что сейчас на поле боя в Украине решается судьба миллионов людей. Миллионов, которые могут быть спасены”, – заявил Президент.

Детали

Зеленский отметил, что в российских фильтрационных лагерях тысячи украинцев уже пропали без вести, а на российские территории были депортированы сотни тысяч украинцев.

“Украина не собирается оставлять ни одного своего человека в российской оккупации… Мы можем их освободить. Вот в чем наша надежда. Вот что значит ваша поддержка. Это не о политике – это о жизни”, – заявил Президент.

Дополнение

Оккупационные власти депортировали в рф или на временно-оккупированные территории более 12 тысяч украинских детей. Только 119 из них удалось вернуть.

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