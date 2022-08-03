Українські захисники знищили 20 російських окупантів

Деталі

По рубежу Сухий Ставок - Білогірка ворог спробував провести розвідку боєм за підтримки двох танків. Успіху не мав. З втратами відійшов. Але протягом дня наніс два авіаційних та два ракетних удари по наших позиціях.

Атаки здійснено з тимчасово окупованих територій Херсонщини та Миколаївщини, вздовж лінії зіткнення, гелікоптерами та реактивними системами залпового вогню "Смерч".

Також протягом дня ворогом в чергове атаковано Миколаїв. 2 реактивних снаряди РСЗВ "Ураган" влучили в передмістя. Жертв та руйнувань немає.

В Баштанському районі силами зенітно-ракетного підрозділу збито три крилатих ракети Х-101. А нашою авіацією нанесено три удари по опорних пунктах і один – по скупченню озброєння та техніки в Бериславському та Баштанському районах.

Ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено вогневий удар по Чорнобаївці, де розташований пункт базування окупаційних військ.

Наразі підтверджені втрати ворога складають 20 рашистів, 2 танки Т-72, гаубиця "Мста-Б", ще 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки.

Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.

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