Украинские защитники уничтожили 20 российских оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. ВСУ уничтожили 20 российских захватчиков, 2 танка Т-72 врага и гаубицу "Мста-Б". Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
Детали
По рубежу Сухой Пруд – Белогорка враг попытался провести разведку боем при поддержке двух танков. Удачи не имел. С потерями отошел. Но в течение дня нанес два авиационных и два ракетных удара по нашим позициям.
Атаки совершены с временно оккупированных территорий Херсонщины и Николаевщины, вдоль линии столкновения, вертолетами и реактивными системами залпового огня "Смерч".
Также в течение дня врагом в очередной раз атакован Николаев. 2 реактивных снаряда РСЗО "Ураган" попали в пригород. Жертв и разрушений нет.
В Баштанском районе силами зенитно-ракетного подразделения сбиты три крылатых ракеты Х-101. А нашей авиацией нанесены три удара по опорным пунктам и один – по скоплению вооружения и техники в Бериславском и Баштанском районах.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесен огневой удар по Чернобаевке, где расположен пункт базирования оккупационных войск.
В настоящее время подтвержденные потери врага составляют 20 рашистов, 2 танка Т-72, гаубица "Мста-Б", еще 4 единицы автомобильной и бронированной техники.
Окончательные потери врага – доразведываются.
Напомним
На выходе в Черное море из устья Быстрого реки Дунай плавучий кран подорвался на неизвестном устройстве. Повреждения не критичны, пострадавших нет.