Українські захисники знищили 13 окупантів

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“Внаслідок влучної бойової роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів вороже військо послаблене на 13 рашистів, 1 РСЗВ „Град“, 1 самохідну гаубицю „Мста-С“, 3 безпілотних розвідники типу „Мавік-3“, 2 автівки. Знищено спостережний пункт на одному з островів”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 176 630 осіб, 3631 танка, 292 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.