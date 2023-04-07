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Українські захисники знищили 13 окупантів

Українські захисники знищили 13 окупантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Внаслідок влучної бойової роботи ракетно-артилерійських підрозділів вороже військо послаблене на 13 окупантів. Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”, передає УНН.

Цитата

“Внаслідок влучної бойової роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів вороже військо послаблене на 13 рашистів, 1 РСЗВ „Град“, 1 самохідну гаубицю „Мста-С“, 3 безпілотних розвідники типу „Мавік-3“, 2 автівки. Знищено спостережний пункт на одному з островів”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 176 630 осіб, 3631 танка, 292 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.

Українські Національні Новини

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