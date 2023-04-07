Украинские защитники уничтожили 13 оккупантов

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“Вследствие точной боевой работы наших ракетно-артиллерийских подразделений вражеское войско ослаблено на 13 рашистов, 1 РСЗО „Град“, 1 самоходную гаубицу „Мста-С“, 3 беспилотных разведчика типа „Мавик-3“, 2 автомобиля. Уничтожен наблюдательный пункт на одном из островов”, — говорится в сообщении.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 176 630 человек, 3631 танка, 292 вертолетов и сотен единиц военной техники.