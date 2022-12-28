Українські захисники за добу завдали чотири удари по районах зосередження окупантів – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Українські захисники протягом поточної доби завдали 4 удари по районах зосередження окупантів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального Штабу ЗСУ, передає УНН.
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Так, українська авіація протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження загарбників. Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів ворога.
У Генштабі також додають, що протягом доби окупанти завдали 2 авіаційних та 2 ракетних удари, а також здійснили більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Ворог продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському та намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямках. На інших напрямках противник обороняється.
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За даними Генштабу, на тимчасово-зайнятих територіях Запорізької області “місце служби” залишили понад 200 найманців, які перебувають у розшуку