Украинские защитники за сутки нанесли четыре удара по районам сосредоточения оккупантов - Генштаб

Детали

Так, украинская авиация в течение текущих суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения захватчиков. В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы и состав боеприпасов врага.

В Генштабе также добавляют, что в течение суток оккупанты нанесли 2 авиационных и 2 ракетных удара, а также совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском и пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлениях. В других направлениях противник обороняется.

Дополнение

По данным Генштаба, на временно-занятых территориях Запорожской области “место службы” покинули более 200 наемников, находящихся в розыске.