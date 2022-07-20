Українські захисники вдарили по ворожим складам з боєприпасами та воєнним базам рф
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Вчора, 20 липня, ЗСУ вдарили по двох складам з боєприпасами та воєнним базам російської армії на окупованих територіях. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, пише УНН.
Цитата
"Продовжуємо рубрику під назвою — знищені склади БК і бази рашистів. Протягом доби було демілітаризовано 2 склада БК і 2 бази русні", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
В Новій Каховці горів склад окупантів із боєприпасами.