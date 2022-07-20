Украинские защитники ударили по вражеским складам с боеприпасами и военным базам рф
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Вчера, 20 июля, ВСУ ударили по двум складам с боеприпасами и военным базам российской армии на оккупированных территориях. Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, пишет УНН.
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"Продолжаем рубрику под названием — уничтожены склады БК и базы рашистов. В течение суток было демилитаризовано 2 склада БК и 2 базы русни", - говорится в сообщении.
Напомним
В Новой Каховке горел склад оккупантов с боеприпасами.