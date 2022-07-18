В Новій Каховці горить склад окупантів із боєприпасами
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. В районі міста Нова Каховка на тимчасово окупованій росією території Херсонської області лунали вибухи. У соцмережах пишуть, що були "прильоти" по військових об'єктах загарбників, передає УНН.
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"Ранок не ранок, без смаженої русні. Нова Каховка. Черговий склад "селітри і гуманітарки" наказав довго жити. У орків знову паніка і метушня", - написав речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram.
Додамо
Українські військові 11 липня завдали удару по російському складу боєкомплектів в окупованій Новій Каховці.
Водночас російська влада назвала це "вибухами селітри".