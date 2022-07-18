В Новой Каховке горит склад оккупантов с боеприпасами
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В районе города Новая Каховка на временно оккупированной россией территории Херсонской области раздавались взрывы. В соцсетях пишут, что были "прилеты" по военным объектам захватчиков, передает УНН.
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"Утро не утро, без жареной русни. Новая Каховка. Очередной состав "селитры и гуманитарки" приказал долго жить. У орков снова паника и суета", - написал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.
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Украинские военные 11 июля нанесли удар по российскому составу боекомплектов в оккупированной Новой Каховке.
В то же время российские власти назвали это "взрывами селитры".