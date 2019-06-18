Українські євробонди придбали інвестфонди з 25 країн - Мінфін
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Понад 200 інвестиційних фондів із 25 країн світу придбали семирічні українські державні облігації, номіновані в євро. Про це у Facebook написала міністр фінансів Оксана Маркарова, передає УНН.
"212 інвестиційних фондів з 25 країн світу придбали наш новий випуск на 1 млрд євро. Це добре, бо це суттєво розширює коло інвесторів в Україну в наступні роки. Поки ми працюватимемо над збереженням макростабільності та прискоренням зростання, над покаращенням рейтингів і подальшим зниженням варстості запозичень. Про це більше у вже опублікованій стартегії управління боргом на 3 роки", - повідомила вона.
Як повідомляв УНН, Україна розмістила семирічні євробонди на 1 млрд євро.