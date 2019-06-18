Украинские евробонды приобрели инвестфонды из 25 стран - Минфин

"212 инвестиционных фондов из 25 стран мира приобрели наш новый выпуск на 1 млрд евро. Это хорошо, потому что это существенно расширяет круг инвесторов в Украине в последующие годы. Пока мы будем работать над сохранением макростабильности и ускорением роста, над улутшением рейтингов и последующим снижением стоимости заимствований. Об этом больше в уже опубликованной стартегии управления долгом на 3 года", - сообщила она.

Как сообщал УНН, Украина разместила семилетние евробонды на 1 млрд евро .