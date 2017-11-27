Українські водії переходять на автогаз
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Роздрібний продаж скрапленого газу через автозаправні станції (АЗС) України у жовтні 2017 року зріс на 15,3% порівняно з жовтнем минулого року — до 61,6 тис. тонн, передає УНН з посиланням на дані Держстатистики.
Водночас, за рік роздрібні продажі бензину моторного скоротилися на 9,8% - до 122,9 тис. тонн.
Так, у жовтні 2017 року роздрібні продажі бензину моторного марки А-92 через АЗС України становили 57,8 тис. тонн, бензину марки А-95 — 63,7 тис. тонн, марки А-98 — 400,3 тонн.
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Роздрібні продажі дизпалива у жовтні 2017 року в Україні у річному вимірі скоротилися на 4,4% - до 105,1 тис. тонн.
Додамо, що за місяць в Україні роздрібні продажі скрапленого газу зросли на 4%, бензину моторного - скоротилися на 4,9%, дизпалива - зросли на 10,2%.
Також додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Нагадаємо, за прогнозами експертів, затримки автогазу з Білорусі не позначаться на ціні.