Украинские водители переходят на автогаз
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Розничная продажа сжиженного газа через автозаправочные станции (АЗС) Украины в октябре 2017 года выросла на 15,3% по сравнению с октябрем прошлого года - до 61,6 тыс. тонн, передает УНН со ссылкой на данные Госстатистики.
В то же время, за год розничные продажи бензина моторного сократились на 9,8% - до 122,9 тыс. тонн.
Так, в октябре 2017 года розничные продажи бензина моторного марки А-92 через АЗС Украины составляли 57,8 тыс. тонн, бензина марки А-95 - 63,7 тыс. тонн, марки А-98 - 400,3 тонн.
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Розничные продажи дизтоплива в октябре 2017 года в Украине в годовом измерении сократились на 4,4% - до 105,1 тыс. тонн.
Добавим, что за месяц в Украине розничные продажи сжиженного газа выросли на 4%, бензина моторного - сократились на 4,9%, дизтоплива - выросли на 10,2%.
Также добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
Напомним, по прогнозам экспертов, задержки автогаза из Беларуси не отразятся на цене.