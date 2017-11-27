Украинские водители переходят на автогаз

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 2119 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 9751 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 10814 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 86458 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 78570 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 91090 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121103 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 115810 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107443 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Розничная продажа сжиженного газа через автозаправочные станции (АЗС) Украины в октябре 2017 года выросла на 15,3% по сравнению с октябрем прошлого года - до 61,6 тыс. тонн, передает УНН со ссылкой на данные Госстатистики.

В то же время, за год розничные продажи бензина моторного сократились на 9,8% - до 122,9 тыс. тонн.

Так, в октябре 2017 года розничные продажи бензина моторного марки А-92 через АЗС Украины составляли 57,8 тыс. тонн, бензина марки А-95 - 63,7 тыс. тонн, марки А-98 - 400,3 тонн.

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Розничные продажи дизтоплива в октябре 2017 года в Украине в годовом измерении сократились на 4,4% - до 105,1 тыс. тонн.

Добавим, что за месяц в Украине розничные продажи сжиженного газа выросли на 4%, бензина моторного - сократились на 4,9%, дизтоплива - выросли на 10,2%.

Также добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, по прогнозам экспертов, задержки автогаза из Беларуси не отразятся на цене.

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