Українські військові знову зайняли міста до 35 км на схід від Києва - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Українські військові знову зайняли міста та оборонні позиції до 35 кілометрів на схід від Києва завдяки контратакам. Про це свідчать оновлені дані оборонної розвідки Великої Британії, пише УНН.
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“Українські контратаки та відступ російських сил на надмірно розширених лініях постачання дозволили Україні знову зайняти міста та оборонні позиції до 35 кілометрів на схід від Києва”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
У розвідці припускають, що ЗСУ продовжать спроби відтіснити російські війська по північно-західній осі від Києва до аеродрому Гостомель.
На півдні України військові рф все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід до Одеси. Їх просування сповільнюють проблеми матеріально-технічного забезпечення та опір українців, повідомляють у розвідці.
Доповнення
Під Києвом знищили опорний пункт російських окупантів, ліквідовано 40 загарбників, інші втекли в ліс.