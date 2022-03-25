Украинские военные вновь заняли города до 35 км к востоку от Киева - британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Украинские военные вновь заняли города и оборонительные позиции до 35 километров к востоку от Киева благодаря контратакам. Об этом свидетельствуют обновленные данные оборонной разведки Великобритании, пишет УНН.
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“Украинские контратаки и отступление российских сил на чрезмерно расширенных линиях снабжения позволили Украине вновь занять города и оборонительные позиции до 35 километров на восток от Киева”, - говорится в сообщении.
Детали
В разведке предполагают, что ВСУ продолжат попытки оттеснить российские войска по северо-западной оси от Киева до аэродрома Гостомель.
На юге Украины военные рф все еще пытаются обойти Николаев, стремясь двигаться на запад до Одессы. Их продвижение замедляют проблемы материально-технического обеспечения и сопротивление украинцев, сообщают в разведке.
Дополнение
Под Киевом уничтожили опорный пункт российских оккупантов, ликвидировано 40 захватчиков, остальные бежали в лес.