Українські військові знищили на Запоріжжі склад боєприпасів та поранили понад 150 окупантів

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"За попередні дні, в районах Бердянська, Токмака та Пологів Запорізької області, знищено склад боєприпасів, близько 15 одиниць військової техніки різного типу та поранено понад 150 військовослужбовців російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 98 800 осіб, 2988 танків та сотень одиниць військової техніки.