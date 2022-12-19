Українські військові знищили на Запоріжжі склад боєприпасів та поранили понад 150 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Українські військові за попередні дні знищили у Запорізькій області склад боєприпасів та поранили понад 150 окупантів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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"За попередні дні, в районах Бердянська, Токмака та Пологів Запорізької області, знищено склад боєприпасів, близько 15 одиниць військової техніки різного типу та поранено понад 150 військовослужбовців російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 98 800 осіб, 2988 танків та сотень одиниць військової техніки.