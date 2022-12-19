Украинские военные уничтожили в Запорожье склад боеприпасов и ранили более 150 оккупантов

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"За предыдущие дни, в районах Бердянска, Токмака и Пологов Запорожской области, уничтожен склад боеприпасов, около 15 единиц военной техники разного типа и ранены более 150 военнослужащих российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 98 800 человек, 2988 танков и сотен единиц военной техники.