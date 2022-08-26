Українські військові знищили 20 окупантів та вузол зв’язку рф

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"Підтверджені втрати ворога складають 20 рашистів, 2 одиниці автотехніки, вузол зв’язку 98-го парашутно-десантного полку в Дудчанах та ще один склад боєприпасів в Нововоскресенському. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Нашою авіацією нанесено удари по районах зосередження підрозділів та складу боєприпасів окупантів в Архангельському та Бурханівці, а також по засобах ППО ворога в Херсоні та Нововоскресенському.