Украинские военные уничтожили 20 оккупантов и узел связи рф
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Украинские военные уничтожили 20 российских оккупантов, узел связи 98-го парашютно-десантного полка в Дудчанах и 2 единицы автотехники врага. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
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"Подтвержденные потери врага составляют 20 рашистов, 2 единицы автотехники, узел связи 98-го парашютно-десантного полка в Дудчанах и еще один состав боеприпасов в Нововоскресенском. Окончательные потери врага доразведываются", - говорится в сообщении.
Напомним
Нашей авиацией нанесены удары по районам сосредоточения подразделений и состава боеприпасов оккупантов в Архангельском и Бурхановке, а также по средствам ПВО врага в Херсоне и Нововоскресенском.