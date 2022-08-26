Украинские военные уничтожили 20 оккупантов и узел связи рф

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"Подтвержденные потери врага составляют 20 рашистов, 2 единицы автотехники, узел связи 98-го парашютно-десантного полка в Дудчанах и еще один состав боеприпасов в Нововоскресенском. Окончательные потери врага доразведываются", - говорится в сообщении.

Напомним

Нашей авиацией нанесены удары по районам сосредоточения подразделений и состава боеприпасов оккупантов в Архангельском и Бурхановке, а также по средствам ПВО врага в Херсоне и Нововоскресенском.