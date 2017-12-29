Українські військові збили великий російський безпілотник у зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У зоні проведення АТО збили безпілотник російського виробництва типу “Орлан-10”, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Ворог активізував повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів, які заборонені Мінськими домовленостями. Проліт безпілотника противника було зафіксовано у районі Світлодарської дуги, а неподалік Курдюмівки близько 22.00 українські військовослужбовці збили російський БПЛА типу „Орлан-10“”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що наразі тривають пошуки уламків безпілотника.
Як повідомляв УНН, диверсійна група бойовиків підірвалася на власних мінах.