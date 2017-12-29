Украинские военные сбили русский беспилотник в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В зоне проведения АТО сбили беспилотник российского производства типа “Орлан-10”, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
“Враг активизировал воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, которые запрещены минскими договоренностями. Пролет беспилотника противника было зафиксировано в районе Светлодарской дуги, а неподалеку Курдюмовки около 22.00 украинские военнослужащие сбили российский БПЛА типа „Орлан-10“”, — говорится в сообщении.
Также указано, что сейчас идут поиски обломков беспилотника.
Как сообщал УНН, диверсионная группа боевиков подорвалась на собственных минах.