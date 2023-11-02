Українські військові збили російський літак та ліквідували ще 930 окупантів – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 302 420 осіб, 5241 танків та сотень одиниць іншої військової техніки. Минулої доби Сили оборони ліквідували один літак рф. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.11.23 орієнтовно склали:
-
- особового складу ‒ близько 302420 (+930) осіб,
-
- танків ‒ 5241 (+18) од,
-
- бойових броньованих машин ‒ 9877 (+43) од,
-
- артилерійських систем– 7292 (+42) од,
-
- РСЗВ– 850 (+4) од,
-
- засоби ППО ‒ 566 (+3) од,
-
- літаків – 322 (+1) од,
-
- гелікоптерів– 324 (+0) од,
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5488 (+20),
-
- крилаті ракети ‒ 1549 (+2),
-
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
-
- підводні човни - 1 (+0) од,
-
- автомобільної техніки та автоцистерн– 9658 (+34) од,
-
- спеціальна техніка ‒ 1032 (+13).
-
Доповнення
Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута та тримають оборону Авдіївки.