Украинские военные сбили российский самолет и ликвидировали еще 930 оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 302 420 человек, 5241 танков и сотен единиц другой военной техники. За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали один самолет рф. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 302420 (+930) человек,
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- танков - 5241 (+18) ед,
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- боевых бронированных машин - 9877 (+43) ед,
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- артиллерийских систем– 7292 (+42) ед,
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- РСЗО– 850 (+4) ед,
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- средства ПВО - 566 (+3) ед,
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- самолетов – 322 (+1) ед,
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- вертолетов– 324 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5488 (+20),
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- крылатые ракеты - 1549 (+2),
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- корабли /катера - 20 (+0) ед,
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- подводные лодки - 1 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн– 9658 (+34) ед,
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- специальная техника - 1032 (+13).
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Дополнение
В течение прошедших суток произошло 57 боевых столкновений. Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута и держат оборону Авдеевки.