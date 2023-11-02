Украинские военные сбили российский самолет и ликвидировали еще 930 оккупантов - Генштаб

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 302 420 человек, 5241 танков и сотен единиц другой военной техники. За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали один самолет рф. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.