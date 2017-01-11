Українські військові зайняли нові важливі позиції на Світлодарській дузі

“Підрозділи ЗСУ зайняли певні дуже важливі нові позиції, але в межах лінії розмежування. Тобто Мінські угоди не порушувалися і військові частини, які зараз там обороняють наші рубежі, дійсно зайняли певні позиції, але в рамках нашої території”, — зазначив О.Мотузяник.

Як повідомляв УНН, минулої доби бойовики на донецькому напрямку випустили більше 120 мін.