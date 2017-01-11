Украинские военные заняли новые важные позиции на Светлодарской дуге
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Украинские военные заняли новые, очень важные позиции на Светлодарской дуге в пределах линии разграничения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"Подразделения ВСУ заняли определенные очень важные новые позиции, но в пределах линии разграничения. То есть Минские соглашения не нарушались и военные части, которые сейчас там защищают наши рубежи, действительно заняли определенные позиции, но в рамках нашей территории", - отметил А.Мотузянык.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки боевики на донецком направлении выпустили более 120 мин.