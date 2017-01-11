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Украинские военные заняли новые важные позиции на Светлодарской дуге

Украинские военные заняли новые важные позиции на Светлодарской дуге

Киев • УНН

 • 9759 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Украинские военные заняли новые, очень важные позиции на Светлодарской дуге в пределах линии разграничения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.

"Подразделения ВСУ заняли определенные очень важные новые позиции, но в пределах линии разграничения. То есть Минские соглашения не нарушались и военные части, которые сейчас там защищают наши рубежи, действительно заняли определенные позиции, но в рамках нашей территории", - отметил А.Мотузянык.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки боевики на донецком направлении выпустили более 120 мин.

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