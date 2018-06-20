Українські військові зайняли нові позиції на Луганщині

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Для запобігання обстрілів з боку незаконних збройних формувань у районі селища Жолобок, що на Луганщині, українські військові просунулися на 2 км углиб. Про це йдеться у відеоповідомленні штабу Об’єднаних сил, розміщеного на їхній сторінці у Facebook, передає УНН.

У штабі наголосили, що у районі села Жолобок ворог підходив до українських позицій майже упритул, тому було ухвалено рішення про зайняття нових позицій за цим селом.

"На виконання рішення командувача Об’єднаних сил щодо підвищення стійкості оборони та удосконалення першого оборонного рубежу було сплановано та здійснено низку заходів щодо створення смуги забезпечення глибиною до 2 км", - йдеться у відеоповідомленні штабу.

Нагадаємо, в ОРДО зафіксували розвідувальну техніку з чоловіком у формі російського зразка.

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