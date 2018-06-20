Украинские военные заняли новые позиции в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Для предотвращения обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в районе поселка Желобок, что в Луганской области, украинские военные продвинулись на 2 км вглубь. Об этом говорится в видеосообщении штаба Объединенных сил, размещенного на их странице в Facebook, передает УНН.
В штабе отметили, что в районе села Желобок враг подходил к украинским позициям почти вплотную, поэтому было принято решение о занятии новых позиций за этим селом.
"Во исполнение решения командующего Объединенных сил по повышению устойчивости обороны и усовершенствования первого оборонительного рубежа было спланировано и осуществлено ряд мероприятий по созданию полосы обеспечения глубиной до 2 км", - говорится в видеосообщении штаба.
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