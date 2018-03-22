Українські військові затримали на Донбасі бойовика
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Військовослужбовці на Донбасі затримали бойовика російсько-окупаційних військ Романа Толкущего. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook, передає УНН.
“Днями українські військовослужбовці, які виконують бойові завдання на першій лінії оборони, затримали чергового бойовика російсько-окупаційних військ Толкущего Романа Вікторовича, 1979 р.н., уродженця Єнакієвого. Бойовик не мав будь-яких політичних вподобань. За зброю взявся восени 2014 року через відсутність роботи та намагання заробити грошей”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 22 березня співробітники СБУ викрили у Києві координатора мережі антиукраїнських інтернет-ресурсів, створених за завданням так званого “міністерства інформації та зв’язку “ДНР”.