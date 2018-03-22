Украинские военные задержали на Донбассе боевика

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 22581 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 29161 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 74691 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 80444 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102566 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109568 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116794 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122008 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133173 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Украинские военные задержали на Донбассе боевика

Украинские военные задержали на Донбассе боевика

Киев  •  УНН

 • 11045 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Военнослужащие в Донбассе задержали боевика российско-оккупационных войск Романа Толкущего. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, передает УНН.

“На днях украинские военнослужащие, выполняющие боевые задачи на первой линии обороны, задержали очередного боевика российско-оккупационных войск Толкущего Романа Викторовича, 1979 г.р., уроженца Енакиево. Боевик не имел каких-либо политических предпочтений. За оружие взялся осенью 2014 года из-за отсутствия работы и попытки заработать денег”, - говорится в сообщении.

Напомним, 22 марта сотрудники СБУ разоблачили в Киеве координатора сети антиукраинских интернет-ресурсов, созданных по заданию так называемого “министерства информации и связи “ДНР”.

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