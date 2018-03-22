Украинские военные задержали на Донбассе боевика

“На днях украинские военнослужащие, выполняющие боевые задачи на первой линии обороны, задержали очередного боевика российско-оккупационных войск Толкущего Романа Викторовича, 1979 г.р., уроженца Енакиево. Боевик не имел каких-либо политических предпочтений. За оружие взялся осенью 2014 года из-за отсутствия работы и попытки заработать денег”, - говорится в сообщении.

Напомним, 22 марта сотрудники СБУ разоблачили в Киеве координатора сети антиукраинских интернет-ресурсов, созданных по заданию так называемого “министерства информации и связи “ДНР”.