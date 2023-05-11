Українські військові відбили понад 30 атак на чотирьох основних напрямках
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Збройні сили України відбили понад 30 на чотирьох основних напрямках. Як повідомили у Генштабі, найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка, передає УНН.
Деталі
За даними Генштабу, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Протягом доби ворог здійснив понад 30 атак на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 196 920 осіб, 3 740 танків, 308 літаків, 294 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.