Украинские военные отбили более 30 атак на четырех основных направлениях

Детали

По данным Генштаба, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение суток враг совершил более 30 атак на указанных участках фронта. Ожесточенные бои продолжаются за города Бахмут и Марьинка.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 196 920 человек, 3 740 танков, 308 самолетов, 294 вертолетов и сотен единиц военной техники.