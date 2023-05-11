Украинские военные отбили более 30 атак на четырех основных направлениях
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Вооруженные силы Украины отбили более 30 на четырех основных направлениях. Как сообщили в Генштабе, самые ожесточенные бои продолжаются за города Бахмут и Марьинка, передает УНН.
Детали
По данным Генштаба, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В течение суток враг совершил более 30 атак на указанных участках фронта. Ожесточенные бои продолжаются за города Бахмут и Марьинка.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 196 920 человек, 3 740 танков, 308 самолетов, 294 вертолетов и сотен единиц военной техники.