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13 марта, 19:26 • 72882 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 115469 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 112032 просмотра

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13 марта, 13:40 • 111674 просмотра

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13 марта, 13:25 • 104240 просмотра

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13 марта, 10:29 • 100224 просмотра

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13 марта, 06:36 • 111612 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские военные отбили более 30 атак на четырех основных направлениях

Украинские военные отбили более 30 атак на четырех основных направлениях

Киев • УНН

 • 812062 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Вооруженные силы Украины отбили более 30 на четырех основных направлениях. Как сообщили в Генштабе, самые ожесточенные бои продолжаются за города Бахмут и Марьинка, передает УНН.

Детали

По данным Генштаба, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение суток враг совершил более 30 атак на указанных участках фронта. Ожесточенные бои продолжаются за города Бахмут и Марьинка.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 196 920 человек, 3 740 танков, 308 самолетов, 294 вертолетов и сотен единиц военной техники.

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