Українські військові ударили по російських окупантах на Херсонщині: втрати уточнюються

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Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та ОВТ ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони збили 1 БпЛА “Мерлін”. За уточненою інформацією, за попередню добу знищено 2 гелікоптери Ка-52 “Алігатор”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 9 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та склад боєприпасів окупантів.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 75 440 осіб, 2758 танків, 260 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.