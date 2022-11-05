Українські військові ударили по російських окупантах на Херсонщині: втрати уточнюються
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У результаті дій Сил оборони в Херсонській області уражено район зосередження російських окупаційних військ у населеному пункті Раденськ, повідомили у Генштабі і додали, що втрати противника уточнюються, передає УНН.
Додамо
Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та ОВТ ворога.
Підрозділи протиповітряної оборони збили 1 БпЛА “Мерлін”. За уточненою інформацією, за попередню добу знищено 2 гелікоптери Ка-52 “Алігатор”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 9 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та склад боєприпасів окупантів.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 75 440 осіб, 2758 танків, 260 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.