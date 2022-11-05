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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 24119 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Українські військові ударили по російських окупантах на Херсонщині: втрати уточнюються

Українські військові ударили по російських окупантах на Херсонщині: втрати уточнюються

Київ • УНН

 • 236013 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. У результаті дій Сил оборони в Херсонській області уражено район зосередження російських окупаційних військ у населеному пункті Раденськ, повідомили у Генштабі і додали, що втрати противника уточнюються, передає УНН.

Додамо

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та ОВТ ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони збили 1 БпЛА “Мерлін”. За уточненою інформацією, за попередню добу знищено 2 гелікоптери Ка-52 “Алігатор”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 9 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та склад боєприпасів окупантів.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 75 440 осіб, 2758 танків, 260 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.

Українські Національні Новини

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