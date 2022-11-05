Украинские военные ударили по российским оккупантам на Херсонщине: потери уточняются

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Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и ВОВ врага.

Подразделения противовоздушной обороны сбили 1 БпЛА “Мерлин”. По уточненной информации, за предыдущие сутки уничтожены 2 вертолета Ка-52 “Аллигатор”.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за сутки поразили 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и склад боеприпасов оккупантов.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 75 440 человек, 2758 танков, 260 вертолетов и сотен единиц военной техники.