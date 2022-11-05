Украинские военные ударили по российским оккупантам на Херсонщине: потери уточняются
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В результате действий Сил обороны в Херсонской области поражен район сосредоточения российских оккупационных войск в населенном пункте Раденск, сообщили в Генштабе и добавили, что потери противника уточняются, передает УНН.
Добавим
Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и ВОВ врага.
Подразделения противовоздушной обороны сбили 1 БпЛА “Мерлин”. По уточненной информации, за предыдущие сутки уничтожены 2 вертолета Ка-52 “Аллигатор”.
Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за сутки поразили 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и склад боеприпасов оккупантов.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 75 440 человек, 2758 танков, 260 вертолетов и сотен единиц военной техники.