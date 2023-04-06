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Українські військові суттєво потіснили окупантів на Кінбурнській косі - Гуменюк

Українські військові суттєво потіснили окупантів на Кінбурнській косі - Гуменюк

Київ • УНН

 • 3709027 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Українські військові суттєво потіснили російських окупантів на Кінбурнській косі. Рашисти раз на дві доби виходять, щоб позначити свою присутність й обстріляти Дніпровсько-Бузький лиман. Проте стійкого перебування ворога там не фіксується. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Ми працюємо досить успішно і про це є вже певна інформація, але розповідати як успішно ми працюємо ще зарано. Робота продовжується… Загалом можу зазначити, що суттєво потіснили ми ворога на Кінбурнській косі, хоча раз на дві доби вони наважуються витягнути артилерійську установку для того, щоб позначити свою присутність на західній частині Кінбурнської коси й обстріляти Дніпровсько-Бузький лиман для того, щоб натякнути на контроль за морським транспортними шляхами», - розповіла Гуменюк.

Проте, вона зазначила, що стійкого перебування ворога там не фіксується.

«Він скупчується ближче до материкової частини й ховається там, за місцевим населенням тих населених пунктів, які ближче до материка», - сказала Гуменюк.

Доповнення

В кінці березня повідомлялося, що російські окупанти знизили активність на Кінбурнській косі у Миколаївській області, територія під вогневим контролем українських захисників.

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