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Украинские военные существенно потеснили оккупантов на Кинбурнской косе - Гуменюк

Киев • УНН

 • 3709026 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Украинские военные существенно потеснили российских оккупантов на Кинбурнской косе. Рашисты раз в двое суток выходят, чтобы обозначить свое присутствие и обстрелять Днепровско-Бугский лиман. Однако устойчивого пребывания врага там не фиксируется. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Мы работаем достаточно успешно и об этом есть уже определенная информация, но рассказывать как успешно мы работаем еще рано. Работа продолжается… В целом могу отметить, что существенно потеснили мы врага на Кинбурнской косе, хотя раз в двое суток они решаются вытащить артиллерийскую установку для того, чтобы обозначить свое присутствие на западной части Кинбурнской косы и обстрелять Днепровско-Бугский лиман для того, чтобы намекнуть на контроль за морским транспортными путями», - рассказала Гуменюк.

Однако, она отметила, что устойчивого пребывания врага там не фиксируется.

«Он скапливается ближе к материковой части и прячется там, за местным населением тех населенных пунктов, которые ближе к материку», - сказала Гуменюк.

Дополнение

В конце марта сообщалось, что российские оккупанты снизили активность на Кинбурнской косе в Николаевской области, территория под огневым контролем украинских защитников.

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