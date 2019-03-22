Українські військові привезли з Донбасу “трофей” — російські безпілотники
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Українські військові привезли з Донбасу російські безпілотні літальні апарати, які використовували бойовики проти вітчизняних захисників. Про це у Києві на брифінгу сказав генерал Богдан Бондар, представник України в робочій групі з питань оборони у Мінську, передає кореспондент УНН.
“Демонструємо два зразки безпілотних літальних апаратів російського виробництва. Перш за все „Орлан-10“, його дальність роботи — до 120 км керованому варіанті і порядку 600 км в автономному режимі. „Елерон-3 СВ“, 25 км в керованому варіанті. Цей екземпляр був збитий у районі Новолуганська, коли керував вогонь по новолуганському і бахмутському аграрному союзу, де знаходяться об’єкти інфраструктури”, — сказав Бондар.
Він розповів, що БПЛА був збитий 28 лютого поточного року.
Генерал підтвердив, що такі безпілотники до початку конфлікту з Росією в Україні не випускались, на озброєнні української армії не перебували, і це суто розробки РФ.
“Це дійсно розробки російського виробництва, на озброєнні радянської армії такої розробки не було, відповідно на озброєнні і забезпеченні ЗСУ також не було. Зазначені зразки стоять на озброєнні ЗС РФ”, — сказав він.
Нагадаємо, за останню добу бойовики 22 рази не дали допуск до окупованих територій спостерігачам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.