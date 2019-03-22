Українські військові привезли з Донбасу “трофей” — російські безпілотники

КИЇВ. 22 березня. УНН. Українські військові привезли з Донбасу російські безпілотні літальні апарати, які використовували бойовики проти вітчизняних захисників. Про це у Києві на брифінгу сказав генерал Богдан Бондар, представник України в робочій групі з питань оборони у Мінську, передає кореспондент УНН.